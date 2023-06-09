Fransa’yı dehşete düşüren saldırının görüntüleri

Fransa'da parkta çocuklara bıçaklı saldırıda bulunan bir kişi ülkeyi şoke etti. Saldırının ardından Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, bölgeye gelerek açıklamalarda bulundu. Borne, 31 yaşındaki saldırganın İsveç'te mülteci statüsüne sahip bir Suriye vatandaşı olduğunu belirterek, Fransa'da da sığınma başvurusunda bulunduğunu ancak bunun İsveç'teki statüsü nedeniyle "reddedildiğini" ifade etti. Saldırganın sabıka kaydı veya psikiyatrik kaydı olmadığını aktaran Borne, saldırıyı “korkunç” olarak nitelendirdi.



Soruşturmayı yürüten savcı Line Bonnet-Mathis ise, saldırganın gözaltına alındığını ve şu an terör bağlantısının bulunmadığını aktardı. Saldırganın neden böyle bir saldırı düzenlediğinin henüz bilinmediğini aktaran Bonnet-Mathis, saldırganın saldırdığı çocuklarla aynı yaşta bir çocuğu olduğunu söyledi. Savcı, yaralanan çocukların arasında 22 aylık ve 3 yaşında çocukların bulunduğunu açıkladı. Bonnet-Mathis, yaralılardan birinin Hollandalı diğerinin ise İngiliz olduğunu aktardı.

Parkta çocuklara bıçaklı saldırının görüntüleri

Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, saldırganın özellikle çocukları hedef aldığı ve bebek arabasındaki çocuğa defalarca bıçak salladığı görüldü. Çevredekiler ise saldırganı etkisiz hale getirmekte başarısız olurken, bebek arabasındaki çocuğunu korumaya çalışan annenin ise kendini çocuğu için siper ettiği görüldü. Hristiyan olduğu ortaya çıkan saldırganın, saldırı sırasında "Hz. İsa adına" diye bağırdığı duyuldu.



Saldırıda 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan 2’sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.