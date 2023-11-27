Görüntüler İstanbul'dan: Aç kalan kurtlar kente indi
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yemek arayan kurtlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Merkezi
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İstanbul Başakşehir’de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurdun sokak arasında dolaştığı görüldü. Yemek arayan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.