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Görüntüler İstanbul'dan: Aç kalan kurtlar kente indi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yemek arayan kurtlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Merkezi
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İstanbul Başakşehir’de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurdun sokak arasında dolaştığı görüldü. Yemek arayan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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