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Halkalı Güneş tutulması

Bir sonrakinin 2052'de gerçekleşeceği Halkalı Güneş tutulması Mexico City’den gözlemlendi.

Haber Merkezi
İHA
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Meksika’dan gözlemlenebilen halkalı Güneş tutulması bu sabah başkent Mexico City’de gerçekleşti.

Türkiye'den izlenemeyecek tutulma Meksika’nın başkenti Mexico City’de gözlemlendi. Kısmi tutulmanın başlamasından 1 saat 20 dakika sonra Ay, doğrudan Güneş'in önüne geçerek ateş çemberini oluştururken, yerel saatle 09.36’da başlayan tutulma, 12.51’de sona erdi. Yetkililer, güneş tutulması sırasında güneşe çıplak gözle direkt olarak bakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından yapılan açıklamada, tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sonda roketi fırlatıldığı belirtildi.

Meksika’da son Güneş Tutulması 29 yıl önce, 10 Mayıs 1994’te gerçekleşmişti. Bir sonraki tutulma ise 2052 yılında olacak.

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