İGSAŞ fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan İGSAŞ’ta yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanların gökyüzünü kaplaması panik yarattı.

Alınan bilgiye göre, bugün öğleden sonra gübre fabrikasındaki bantların bulunduğu kısımda çatı malzemeleri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Sanayi bölgesinden yükselen dumanları görenler endişelendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Seddar Yavuz, "Körfez İlçemizde bulunan İGSAŞ Fabrikası üretim hattında meydana gelen yangına müdahale için itfaiye, AFAD ve diğer teknik ekipler yönlendirilmiştir. Müdahale devam etmektedir. Geçmiş olsun." açıklaması yaptı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.