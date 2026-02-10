  1. Ekonomim
  İklim Politikalarına Yatırım Çağrısı | Ecofolio CEO'su Dr. Melek Demiray & G&D'den Gamze Gediz İliş

İklim Politikalarına Yatırım Çağrısı | Ecofolio CEO’su Dr. Melek Demiray & G&D’den Gamze Gediz İliş

🌍 İklim politikalarına yatırım çağrısı!

Sürdürülebilirlik artık bir “trend” değil, doğrudan bir yatırım alanı. Bu yayında Ecofolio Kitle Fonlama Platformu CEO’su Dr. Melek Demiray ile paya dayalı kitle fonlamasının dünyada ulaştığı 13 milyar dolarlık hacmi, Türkiye’deki hızlı büyümeyi ve yatırımcılar için sunduğu fırsatları masaya yatırıyoruz.

💸 Kitle fonlaması ne vadediyor?
✔️ Küçük yatırımcı için büyük fırsat
✔️ SPK güvencesiyle şeffaf yatırım modeli
✔️ Yerel ekonomiye çarpan etkisi (1 dolar = 10 dolar değer)
✔️ Yatırımcı–müşteri (investomer) modeliyle güçlü topluluk

🌱 G&D İklimlendirme Teknolojileri neden önemli?
🔋 Atık ısıdan soğutma sağlayan çevreci teknoloji
♻️ Karbon ayak izini düşüren yüksek verimli sistemler
🌍 Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat ile uyum
👩‍🔬 Kadın liderliği ve derin teknoloji odağı
🏭 Sanayide enerji maliyetlerini düşüren ölçeklenebilir model

📈 Ayrıca bu yayında;
• Küresel kitle fonlaması pazarı ne kadar büyüdü?
• Türkiye neden hâlâ yolun başında?
• Kurumsal yatırımcılar neden geride?
• Etki yatırımı gerçekten kazandırır mı?
• Karbon vergisi ve SKDM sanayiyi nasıl etkileyecek?

🎯 Geleceğin sanayi ve iklim politikalarına yatırım yapmak mümkün mü?
Bu yayında rakamlarla, örneklerle ve sahadan gelen deneyimlerle konuşuyoruz.

