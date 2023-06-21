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İntihar girişimini ağ atarak engellediler

Singapur’da bir binanın balkonunda intihar girişiminde bulunan bir kadın, özel kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Singapur’da pazar günü, bir apartmanda balkon kirişine çıkarak intihar girişiminde bulunan 74 yaşındaki bir kadını engellemek için özel kuvvet ekipleri operasyon düzenledi. Singapur Sivil Savunma Kuvvetleri (SCDF) ekiplerinin kurtarma operasyonu olaya tanıklık edenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde kurtarma ekiplerinin kadının bulunduğu balkona iki kat yukarıdan ağ attığı ve daha sonra halat yardımıyla balkona inerek müdahale ettiği görüldü. Ekiplerin cesur müdahalesi çevredekilerden alkış alırken, başarılı kurtarma operasyonun sonunda yaşlı kadın ekipler tarafından balkondan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Singapur polisinden yapılan açıklamada, ismi paylaşılmayan kadının daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.

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