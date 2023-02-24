Kayaların altında kalan servis aracının görüntüleri
Artvin’de baraj personelini taşıyan servis minibüsünün heyelan altında kaldığı görüntüler ortaya çıktı.
Haber Merkezi
İHA
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Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde 22 Şubat'ta yaşanan olayda, Artvin Barajı'na personel taşımacılığı yapan minibüsün üzerine Deriner-3 Tüneli'ne geldiğinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri düşmüştü.
Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4'ü yaralanırken, karayolu trafiğe kapatıldı. Yaşanan olay sonrası kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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