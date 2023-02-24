  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Kayaların altında kalan servis aracının görüntüleri

Kayaların altında kalan servis aracının görüntüleri

Artvin’de baraj personelini taşıyan servis minibüsünün heyelan altında kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde 22 Şubat'ta yaşanan olayda, Artvin Barajı'na personel taşımacılığı yapan minibüsün üzerine Deriner-3 Tüneli'ne geldiğinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri düşmüştü.

Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4'ü yaralanırken, karayolu trafiğe kapatıldı. Yaşanan olay sonrası kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Deprem bölgesinde eğitimciler ek ders ücreti alacak

Türkiye Haberleri

Deprem bölgesinde eğitimciler ek ders ücreti alacak
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye
Diğer Videolar
Enkazlarda bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar polis gözetiminde korunuyor
Japonya'da ortaya çıkan dev top UFO mu?
Adana'da 16 katlı apartmanın yıkılma anı kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kenti ziyaret etti
Hatay'da deprem anına ait şok görüntüler
Depremde Gaziantep'te havuzda tsunami oluştu!
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü
Cengiz Polat, 162 saat sonra sapasağlam çıkarıldı