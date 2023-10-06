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Kendisini polis olarak tanıtan kişiye 3 milyon 450 bin lira kaptırdı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 3 milyon 450 bin TL dolandıran kişinin yakalandığı bildirildi. Şüphelinin, 9 gün önce yine aynı yöntemle aynı kişinin 40 bin dolarını aldığı belirlendi.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul Üsküdar'da polisim diyerek bir kişiyi 3 milyon 450 bin TL dolandırdığı belirtilen şüpheli yakalandı. 

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Üsküdar’da yaşandı. Verilen bilgilere göre, İ.T. (71) isimli şahıs kendisini arayan ve polis, savcı olarak tanıtan Ahmet G. (25) isimli şahsa inandı. İ.T., ikametine gelen Ahmet G.’ye 3 milyon 450 bin lirayı elden teslim etti. Dolandırıldığını anlayan İ.T. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. 

Çalışma sonucu, Ahmet G. isimli şahıs 3 milyon 450 bin lirayla suçüstü yakalandı. Yapılan detaylı incelemede şüphelinin 28 Eylül 2023 günü müştekiden 40 bin doları yine aynı yöntemle alan şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Ahmet G. adliyeye sevk edildi.

 

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