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Kılıçdaroğlu: Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Buradayım be buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları konusunda sosyal medaya hesabından bir video paylaştı.

Videoda Kılıçdaroğlu’nun “Buradayım be buradayım.” dedikten sonra elini yumruk yapıp kalbine vurarak “Siz de buradasınız.” ifadeleri yer aldı.

Video, Kılıçdaroğlu’nun masaya vurarak “Buradayım” sözleriyle son buldu.

Kılıçdaroğlu, 2. tura giden Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 44,88 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,51 oranında oya sahip oldu. Seçimde Ata İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kaldı. Seçimden önce çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, yüzde 0,44 oy oranına ulaştı.

 

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