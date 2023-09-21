Kolonu patlayan bina boşaltıldı

Bahçelievler'de kolonu patlayan 11 daire ve 4 işyerinin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece patladı. Marangoz atölyesi çalışanlarının fark ettiği olay sonrası belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan ilk inceleme sonrasında binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. 11 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi. Ekipler tarafından binadan karot örneği alındı.

Bina sakinlerinden Kaan Yavuzyılmaz "Dün marangoz esnafımız geldi ve binanın kolonunun patladığını söyledi. Akşam komşulara haber verdik. Toplantı yaptık. Belediye ekipleri geldi. Hemen tahliye yapıldı. Yakınları olan yakınlarına gitti. Beni otele davet ettiler. Şu anda geldik karot alınıyor. Binaya girmek yasak. Özel eşyalarımızı aldık çıktık." ifadelerini kullandı.

Feyzanur Yavuzyılmaz isimli genç kız ise, "Dün gece zabıta ekipleri geldi. Binanın boşaltılması gerektiğini ağır hasarlı olduğunu söylediler. Aşağı indik, otele yerleştirdiler. Bugün tekrar geldik özel eşyalarımızı aldık evimizden ve yine indik. Şimdi haber bekliyoruz ne olacağını bilmiyoruz." dedi.