  Machado'nun Film Gibi "NOBEL" Kaçışı! | Trump'tan Sert Göçmen Çıkışı | ALL STREET JOURNAL

Machado’nun Film Gibi “NOBEL” Kaçışı! | Trump’tan Sert Göçmen Çıkışı | ALL STREET JOURNAL

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

All Street Journal’da bugünkü başlıklar:

🇺🇸 Trump: Neden Danimarka’dan değil de Somali’den göçmen alıyoruz?
🟡 “Trump Altın Kart” başvuruları başladı
🌍 Machado, Venezuela’dan kaçtı; Oslo’da ortaya çıktı
💼 Forbes, 2025’in en güçlü 100 kadınını belirledi
🇦🇺 Avustralya lideri Albanese, sosyal medya yasağının arkasında
⛴️ Dünyanın ilk otonom yolcu gemisi Japonya’da hizmete girecek
🥤 Coca-Cola CEO’sunu değiştiriyor
🔵 Operation Bluebird, “Twitter” markasını kullanmak istiyor

