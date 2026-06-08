  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Merak Edilen Hisseleri Yorumladı! | Volkan Dükkancık | Piyasanın Pusulası | 08 Haziran

Merak Edilen Hisseleri Yorumladı! | Volkan Dükkancık | Piyasanın Pusulası | 08 Haziran

Piyasalarda yön arayanlar için yeni bir sabah rutini başlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

En çok merak edilen hisse senetleri, 15 dakikada net ve sade analizle masaya yatırılıyor.

Serdar Pazı, Volkan Dükkancık ve Filiz Eryılmaz dönüşümlü olarak yorumluyor. Karar vermeden önce bakmanız gereken yer belli. Hafta içi her sabah saat 08.25’de canlı yayında.

Güne hazırlıklı başlayın.

Bölümler;

  • ENSRI | Ensari Deri Hisse Senedi Analizi!
  • BRLSM | Birleşim Mühendislik Hisse Senedi Analizi!
  • ATATP | ATP Yazılım Hisse Senedi Analizi!
  • SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Hisse Senedi Analizi!
  • AKBNK | Akbank Hisse Senedi Analizi!
  • ENKAI | Enka İnşaat Hisse Senedi Analizi!
  • PETKM | Petkim Hisse Senedi Analizi!
  • SKYMD | Şeker Yatırım Hisse Senedi Analizi!
Diğer Videolar
Enflasyon Çıkmazında Faiz Kararını Beklerken! | Binhan Elif Yılmaz | Paranın İzinde | 08 Haziran
Enflasyon Çıkmazında Faiz Kararını Beklerken! | Binhan Elif Yılmaz | Paranın İzinde | 08 Haziran
ABD Piyasalarında 'SpaceX' Rüzgarı! | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 08 Haziran
ABD Piyasalarında 'SpaceX' Rüzgarı! | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 08 Haziran
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 08 Haziran
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 08 Haziran
Piyasaları Bu Hafta Neler Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 18 Mayıs
Piyasaları Bu Hafta Neler Bekliyor? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 18 Mayıs
TUPRS, AKBNK, KARSN: Merak Edilen Hisseleri Yorumladı! | Piyasanın Pusulası | 18 Mayıs
TUPRS, AKBNK, KARSN: Merak Edilen Hisseleri Yorumladı! | Piyasanın Pusulası | 18 Mayıs
Piyasalar Haftaya Nasıl Başlayacak? | Ekonomi Masası | 18 Mayıs
Piyasalar Haftaya Nasıl Başlayacak? | Ekonomi Masası | 18 Mayıs
Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Kapatacak? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 15 Mayıs
Borsa İstanbul Haftayı Nasıl Kapatacak? | Anadolu Yatırımla Piyasalarda Açılışa Doğru | 15 Mayıs
PATEK, BRSAN, ENKAI, DOHOL: Grafik Analizi! Piyasanın Pusulası | Tanbey Aslan | 15 Mayıs
PATEK, BRSAN, ENKAI, DOHOL: Grafik Analizi! Piyasanın Pusulası | Tanbey Aslan | 15 Mayıs