Merak Edilen Hisseleri Yorumladı! | Volkan Dükkancık | Piyasanın Pusulası | 08 Haziran
Piyasalarda yön arayanlar için yeni bir sabah rutini başlıyor.
Haber Merkezi
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En çok merak edilen hisse senetleri, 15 dakikada net ve sade analizle masaya yatırılıyor.
Serdar Pazı, Volkan Dükkancık ve Filiz Eryılmaz dönüşümlü olarak yorumluyor. Karar vermeden önce bakmanız gereken yer belli. Hafta içi her sabah saat 08.25’de canlı yayında.
Güne hazırlıklı başlayın.
Bölümler;
- ENSRI | Ensari Deri Hisse Senedi Analizi!
- BRLSM | Birleşim Mühendislik Hisse Senedi Analizi!
- ATATP | ATP Yazılım Hisse Senedi Analizi!
- SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Hisse Senedi Analizi!
- AKBNK | Akbank Hisse Senedi Analizi!
- ENKAI | Enka İnşaat Hisse Senedi Analizi!
- PETKM | Petkim Hisse Senedi Analizi!
- SKYMD | Şeker Yatırım Hisse Senedi Analizi!