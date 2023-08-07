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Meraklandıran parlak ışık kameralara yansıdı

İstanbul semalarında gece saatlerinde görülen parlak ışık kütlesi kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak ışık araç kamerasınca kaydedildi.

İstanbul ve birçok farklı ilde saat 02.20 sıralarında gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi hızlı bir şekilde aşağı doğru inerek parlayıp büyüyerek kayboldu.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anlar AA'nın araç kamerası tarafından da kayıt altına alındı.

Sosyal medyada canlı yayın yapan kişilerce de kaydedilen görüntülerde yeryüzüne inen ışık kütlesinin daha sonra parlayarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

Görüntünün atmosfere gören bir göktaşına ait olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

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