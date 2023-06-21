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Mersin'deki kaza anı güvenlik kamerasında

Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi
AA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı trafik kazası anları güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Zümrüt Turizm firmasına ait Mehmet Nas idaresindeki 07 ABS 327 plakalı otobüsün, D-400 kara yolu hal kavşağında Servet Kesen'in kullandığı 33 NYS 13 plakalı kamyonla çarpışması yer alıyor.

Görüntüde, kontrolden çıkan otobüsün çarptığı yol kenarındaki dorseyle dere yatağına devrildiği ve kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu anlar bulunuyor.

Tarsus ilçesinde dün meydana gelen kazada sürücüler Nas ve Kesen hayatını kaybetmiş, otobüsteki 27 yolcu yaralanmıştı.

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