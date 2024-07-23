Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da hortum çıktı!
İstanbul Arnavutköy'de denizde oluşan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haber Merkezi
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Arnavutköy Karaburun sahilinde havanın kararmasıyla birlikte denizde hortum oluştu. Sahilde denize giren vatandaşlar hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tedbir amaçlı denizden çıkarak kıyıdan uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.
Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.