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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da hortum çıktı!

İstanbul Arnavutköy'de denizde oluşan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi
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Arnavutköy Karaburun sahilinde havanın kararmasıyla birlikte denizde hortum oluştu. Sahilde denize giren vatandaşlar hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tedbir amaçlı denizden çıkarak kıyıdan uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.

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