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Milyonluk daireler patlayıcıyla yerle bir

6 Şubat depremlerinden sonra, Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binalar patlayıcı ile yerle bir ediliyor.

Haber Merkezi
İHA
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bugün de Bostanbaşı Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde bulunan yeni yapım 15’şer katlı milyonluk dairelerin bulunduğu 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı.

Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bloklar 300 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı. Bölgedeki yıkım işlemlerine önümüzdeki günlerde devam edileceği öğrenildi.

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