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Nesli tükenmekte olan çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan çengel boynuzlu dağ keçisi Elazığ’da görüntülendi.

Haber Merkezi
İHA
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Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Konacık köyü Akcalar mezrasında sarp ve yüksek dağlarda yaşamlarını sürdüren çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi.

Yol kenarında bulunan mezarlığın etrafında gezen dağ keçisi, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan olan çengel boynuzlu dağ keçileri koruma altında bulunan türlerden biri.

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