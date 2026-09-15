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  4. Petrol Yükseliyor, Altın Düşüyor! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 15 Eylül

Petrol Yükseliyor, Altın Düşüyor! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 15 Eylül

Gazeteci Hakan Güldağ ve Gazeteci Berfin Çipa gündemi uzman konuklarla değerlendiriyor.

Haber Merkezi
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