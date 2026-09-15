Petrol Yükseliyor, Altın Düşüyor! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 15 Eylül
Gazeteci Hakan Güldağ ve Gazeteci Berfin Çipa gündemi uzman konuklarla değerlendiriyor.
Haber Merkezi
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- Canan Sakarya - Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
- Şirin Sarı - Altın ve Para Piyasaları Uzmanı
- Prof. Dr. Fatih Özatay - TCMB Eski Başkan Yardımcısı / Ekonomi Gazetesi Yazarı