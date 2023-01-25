Saldırı korkuttu, 12 gemi kurtarılmayı bekliyor

Ukrayna'nın Kherson Limanı’nda Türk Sahipli Tuzla gemisini dün saat 21:00'da, saldırıya uğrayarak köprü üstünden vuruldu. Geminin 'Köprü üstünde (Kaptan Köşkü) yangın meydana geldi. Limanda olaya müdahale edecek itfaiye veya başka bir yardım ekibi bulunmadığı için yangın uzun saatler devam etti.