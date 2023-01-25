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Saldırı korkuttu, 12 gemi kurtarılmayı bekliyor

Dün gece Ukrayna’nın Kherson Limanı’nda Türk sahipli Tuzla gemisinin saldırıya uğraması, bölgede mahsur kalan gemiler için endişeleri artırdı. EKONOMİ gazetesine konuşan Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Hakan Çendik, Milli Savunma Bakanlığı ve armatörlerin bölgede mahsur kalan gemilerin çıkarılması için harekete geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Ukrayna'nın Kherson Limanı’nda Türk Sahipli Tuzla gemisini dün saat 21:00'da, saldırıya uğrayarak köprü üstünden vuruldu. Geminin 'Köprü üstünde (Kaptan Köşkü) yangın meydana geldi. Limanda olaya müdahale edecek itfaiye veya başka bir yardım ekibi bulunmadığı için yangın uzun saatler devam etti.

 

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