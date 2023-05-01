Şırnak’ta iki askerin şehit olduğu feci kaza kamerada

Şırnak- Uludere karayolu Balveren beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesiyle Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın şehit oldu. 4'ü ağır 43 asker ve muavin ile otobüs sürücüsü S.F. (29) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Soruşturma çerçevesinde şoför S.F., tedavisinin ardından gözaltına alındı. S.F.'nin kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor.