  Şok İddia: Maduro Türkiye'ye mi Sığınacak? | Trump'tan 3. Dünya Çıkışı| ALL STREET JOURNAL |28 Kasım

Şok İddia: Maduro Türkiye'ye mi Sığınacak? | Trump'tan 3. Dünya Çıkışı| ALL STREET JOURNAL |28 Kasım

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

Tamer Işıtır’ın hazırlayıp sunduğu All Street Journal’da bugünkü başlıklar:


📰 Washington Post’tan şok iddia: Maduro Türkiye’ye sığınacak!
✈️ THY’ye Venezuela şoku: Lisansı iptal edildi
🗣️ “3. dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım”
🤝 Papa Leo, Türkiye ziyaretinin 2. gününde
🕊️ Putin’den Ukrayna barış planına “şartlı açık kapı”
🚨 Zelenski'nin sağ kolu Yermak’a yolsuzluk operasyonu
💻 AB’den bankalara “online dolandırıcılık” kıskacı
🚀 Avrupa’nın uzay bütçesinde tarihi artış: 3 yıllık bütçe %30 yükseldi
🧒 Brüksel’den çocuklara sosyal medya freni
🤖 Çin’in humanoid robot çılgınlığına “balon” uyarısı
🔋 CATL & Stellantis, İspanya’yı Avrupa’nın batarya üssüne dönüştürüyor

Borsa, Altın.. Finansal İstikrar Raporunun Şifreleri! | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz | 28 Kasım
Borsada Yıl Sonu Hareketliliği Başlıyor mu? | Ekonomi Masası | 28 Kasım
Merkez Bankası'nın Yeni İletişimini Piyasa Nasıl Okuyacak? | Ekonomi Masası | 27 Kasım
Trump Hindileri Affetti, Maduro Kılıcını Çekti! Ukrayna Planı İşliyor | ALL STREET JOURNAL |26 Kasım
Borsada Yeni Hikaye Aranıyor! | Ekonomi Masası | 26 Kasım
Çin Lideri Jinping’den Trump’a Sürpriz Telefon; “Japonya’ya Söyle…” | ALL STREET JOURNAL | 25 Kasım
Altın, Dolar ve Borsa: Haftanın Beklentileri | Ekonomi Masası | 25 Kasım
Trump, “Komünist” Mamdani’yle | Havayolları Uçuşlarını İptal Ediyor! | ALL STREET JOURNAL | 24 Kasım