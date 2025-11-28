Şok İddia: Maduro Türkiye'ye mi Sığınacak? | Trump'tan 3. Dünya Çıkışı| ALL STREET JOURNAL |28 Kasım
All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.
Tamer Işıtır’ın hazırlayıp sunduğu All Street Journal’da bugünkü başlıklar:
📰 Washington Post’tan şok iddia: Maduro Türkiye’ye sığınacak!
✈️ THY’ye Venezuela şoku: Lisansı iptal edildi
🗣️ “3. dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım”
🤝 Papa Leo, Türkiye ziyaretinin 2. gününde
🕊️ Putin’den Ukrayna barış planına “şartlı açık kapı”
🚨 Zelenski'nin sağ kolu Yermak’a yolsuzluk operasyonu
💻 AB’den bankalara “online dolandırıcılık” kıskacı
🚀 Avrupa’nın uzay bütçesinde tarihi artış: 3 yıllık bütçe %30 yükseldi
🧒 Brüksel’den çocuklara sosyal medya freni
🤖 Çin’in humanoid robot çılgınlığına “balon” uyarısı
🔋 CATL & Stellantis, İspanya’yı Avrupa’nın batarya üssüne dönüştürüyor