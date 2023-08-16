'Su sıkıntımız bir türlü bitmiyor'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. ayında büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da incelemelerde bulunan CHP heyeti, Antakya ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Heyette, Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım Kara, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Sever, Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer aldı.

CHP heyetinin ziyaret ettiği çadırkentteki yurttaşlar sorunlarını anlattı. Yurttaşların temel sorunları yaz aylarında konteynerde ve çadırda kalmak, gıda, su, hijyen ve sağlık olarak öne çıktı.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, deprem bölgesinde sağlık hizmetinin durma noktasına geldiğini ve kontrolsüz enkaz kaldırma işlemi nedeniyle de yurttaşların kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu anlattı.

Yılmaz, ameliyat ve doğumların yapılamaz halde olduğunu dile getirerek, “Anjiyo yapılamadığı için birçok insan kurtarılabilecekken. Biliyorsunuz onlarda saniyeler bile çok önemli. Geçen 41 yaşındaki hastamız, kalp krizi geçirdi ve İskenderun Devlet Hastanesi’nin acilinin girişinde kaybettik hastamızı. Burada anjiyo yapılabiliyor olsa, o kişiyi kurtaracaktık.” dedi.

Yılmaz, “Sağlık çalışanlarına, İzmir, İstanbul, Ankara gibi bölgede çalışan hekimlerin aldığı ödemenin 3’te 1’ini yapıyorlar.” diye konuştu.