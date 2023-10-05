THY'den Türkiye'nin tanıtımı için reklam filmi

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin tanıtımı için çektiği yeni reklam filmini yayınladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, başrolde oyuncu Kerem Bürsin'in yer aldığı reklam filminde ülkenin tarihi, kültürel mirası ve sahip olduğu eşsiz güzellikler ile her köşesinin keşfedilmeye değer olduğu vurgulanıyor.

Reklam filminin çekimleri, Türkiye'de dört farklı mevsimde yaşanan güzellikleri yansıtabilmek için Ağrı, Antalya, İzmir, Kars, Kayseri, Mardin, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, İstanbul ve birçok tarihi noktada yapıldı.

Bazı sahnelerin çekimleri ise Los Angeles'ta gerçekleştirildi.

Çekimleri bir buçuk ay süren reklam filmi, hazırlık aşamaları ile 4 aylık sürede tamamlandı.

Filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlenirken, müziği ise Fahir Atakoğlu imzası taşıyor.

"Tarihi ve kültürel mirasımızı bu film ile anlatmayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olduğunun bilinci ile farklı mevsimlerdeki deneyimleri, tarihi ve kültürel mirasımızı bu film ile anlatmayı hedefledik. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak ünlü aktörümüz Kerem Bürsin ile yurt dışında da geniş yankı bulacağına inandığımız bu işbirliğini gerçekleştirmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Kerem Bürsin ise reklam filminin çekimleri esnasında ülkenin çok farklı bölgelerinde yer alan doğal ve kültürel zenginliklere bir kez daha şahit olduğunu belirterek, "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları ile bu eşsiz işbirliği vesilesiyle bir araya gelmekten gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.