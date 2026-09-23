Trump, BM Genel Kurulu’nda Konuştu: İran’ı Anlaşmaya Çağırıyorum! | Ekonomi Masası | 23 Eylül
Berfin Çipa’nın moderatörlüğünde Ekonomi Masası, Türkiye ekonomisini ve küresel piyasaları gazetecilerin saha notları ve uzmanların yorumlarıyla takip ediyor.
Faiz kararları, enflasyon, borsa ve dövizdeki gelişmeleri konuşurken iş dünyasının, yatırımcının ve vatandaşın sorularına yanıt arıyoruz.
Ankara’dan haberler ve sahadan gözlemlerle, açıklanan rakamların ve alınan kararların günlük hayattaki karşılığına bakıyoruz. Piyasalardaki hareketlerden üretime, istihdamdan hayat pahalılığına kadar ekonomiyi farklı yönleriyle tartışıyoruz. Sorularınız ve yorumlarınızla siz de sohbete katılın.