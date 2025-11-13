  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Trump Epstein Kızıyla Saatler Geçirdi mi? | All Street Journal | 13 Kasım

Trump Epstein Kızıyla Saatler Geçirdi mi? | All Street Journal | 13 Kasım

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

ABD’de hükümetin yeniden açılmasından Epstein skandalındaki yeni e-postalara, küresel piyasalardaki son hareketlerden Avrupa ve Asya’daki siyasi krizlere kadar uluslararası haber akışının tamamını tek yayında bulacaksınız. 

Diğer Videolar
Borsada Zayıf Hacim, Altında Rekor Rehaveti! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 13 Kasım
Borsada Zayıf Hacim, Altında Rekor Rehaveti! Piyasa Neyi Fiyatlıyor? | Ekonomi Masası | 13 Kasım
Borsadan İBB İddianamesine Sert Tepki, Düşüş Yüzde 2’ye Yaklaştı! | Ekonomi Masası | 12 Kasım
Borsadan İBB İddianamesine Sert Tepki, Düşüş Yüzde 2’ye Yaklaştı! | Ekonomi Masası | 12 Kasım
Borsada Bilanço Dönemi Sona Ererken BIST100 Haftaya Negatif Başladı! | #EkonomiMasası | 11 Kasım
Borsada Bilanço Dönemi Sona Ererken BIST100 Haftaya Negatif Başladı! | #EkonomiMasası | 11 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | #EkonomiMasası | 10 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | #EkonomiMasası | 10 Kasım
Borsa 11 Bini Kırdı! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | #EkonomiMasası | 07 Kasım
Borsa 11 Bini Kırdı! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | #EkonomiMasası | 07 Kasım
Borsa İstanbul Neden 11 Bin Puanı Aşamıyor? | #EkonomiMasası | 06 Kasım
Borsa İstanbul Neden 11 Bin Puanı Aşamıyor? | #EkonomiMasası | 06 Kasım
Borsada 11 Bin Mücadelesi! Piyasalar Neden Kırmızıya Boyandı? | #EkonomiMasası | 05 Kasım
Borsada 11 Bin Mücadelesi! Piyasalar Neden Kırmızıya Boyandı? | #EkonomiMasası | 05 Kasım
Dev Bankalardan “Piyasa Düzeltmesi” Uyarısı | Paranın İzinde | Berna Seher Özdemir
Dev Bankalardan “Piyasa Düzeltmesi” Uyarısı | Paranın İzinde | Berna Seher Özdemir