  4. Trump Hindileri Affetti, Maduro Kılıcını Çekti! Ukrayna Planı İşliyor | ALL STREET JOURNAL |26 Kasım

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
All Street Journal’da bugünkü başlıklar:

Piyasalarda bir pozitif gün daha
Trump: "Ukrayna barışına çok yakınız"
Putin’den “Rus kimliğinin canlandırılması” talimatı
Trump, Çin’in alımları hızlandırmasını istiyor
Axios: Trump, Maduro’yla doğrudan görüşmek istiyor
Maduro, Simón Bolívar’ın kılıcını çekti
Tayvan’dan Çin tehdidine karşı 40 milyar $ ek savunma bütçesi
Şeyh Hasina’nın partisinden ülke çapında protesto çağrısı
Apple, akıllı telefon kralı Samsung'u tahtından indirdi

