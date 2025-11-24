Trump, “Komünist” Mamdani’yle | Havayolları Uçuşlarını İptal Ediyor! | ALL STREET JOURNAL | 24 Kasım
All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.
All Street Journal’da bugünkü başlıklar:
📉 Piyasalar karışık seyrediyor
🇺🇸 “Faşist” Trump, “Komünist” Mamdani’yle…
🟥 ABD’de “sosyalizm dehşetine” karşı karar
🐶 Musk’ın “bebeği” DOGE’ye elveda…
✈️ 6 havayolu şirketi Venezuela uçuşlarını iptal etti
🗺️ ABD’nin 28 maddelik Ukrayna planı “güncelleniyor”
🇮🇹 İtalya’da Meloni karşıtı bir koalisyon doğuyor
🌏 Çin’in G20’de nadir toprak elementleri gündemi
🇨🇳 Çin, Japonya gerilimini BM’ye taşıdı
🚀 Japonya, Tayvan yakınlarındaki adaya füze konuşlandıracak