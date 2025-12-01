  1. Ekonomim
  4. Trump, Maduro’yla “Sürgün”ü Görüştü, Maduro Ayak Diredi | Silah Satışında Rekor | ALL STREET JOURNAL

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

All Street Journal’da bugünkü başlıklar:

🇺🇸 “İyi veya kötü değil”: Trump, Maduro’yla görüştü
📌 MH: Trump, Maduro’dan “sürgün”; Maduro, Trump’tan “ordu” istedi
💥 Savunma şirketlerinden rekor satışlar
🇨🇭 İsviçre, zorunlu vatandaşlık hizmeti ve zenginlere miras vergisini reddetti
🏦 Japon Merkez Bankası’ndan faiz artırımı sinyali
🇯🇵 Japonya Başbakanı Takaichi'nin onay oranı %75
🇮🇱 Netanyahu, yolsuzluk davalarında af talep etti

Altın, Borsa, Bitcoin... Bu Hafta Büyük Kırılma Kapıda mı? | Paranın İzinde | Mehmet Aşçıoğlu
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek | Ekonomi Masası | 1 Aralık
Altın, Gümüş için Duyulmamış Yorum! | Borsada "Ucuzun da Ucuzu" Riski! | Şans Sohbetleri
Şok İddia: Maduro Türkiye'ye mi Sığınacak? | Trump'tan 3. Dünya Çıkışı| ALL STREET JOURNAL |28 Kasım
Borsa, Altın.. Finansal İstikrar Raporunun Şifreleri! | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz | 28 Kasım
Borsada Yıl Sonu Hareketliliği Başlıyor mu? | Ekonomi Masası | 28 Kasım
Merkez Bankası'nın Yeni İletişimini Piyasa Nasıl Okuyacak? | Ekonomi Masası | 27 Kasım
Trump Hindileri Affetti, Maduro Kılıcını Çekti! Ukrayna Planı İşliyor | ALL STREET JOURNAL |26 Kasım