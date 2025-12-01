Trump, Maduro’yla “Sürgün”ü Görüştü, Maduro Ayak Diredi | Silah Satışında Rekor | ALL STREET JOURNAL
All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.
All Street Journal’da bugünkü başlıklar:
🇺🇸 “İyi veya kötü değil”: Trump, Maduro’yla görüştü
📌 MH: Trump, Maduro’dan “sürgün”; Maduro, Trump’tan “ordu” istedi
💥 Savunma şirketlerinden rekor satışlar
🇨🇭 İsviçre, zorunlu vatandaşlık hizmeti ve zenginlere miras vergisini reddetti
🏦 Japon Merkez Bankası’ndan faiz artırımı sinyali
🇯🇵 Japonya Başbakanı Takaichi'nin onay oranı %75
🇮🇱 Netanyahu, yolsuzluk davalarında af talep etti