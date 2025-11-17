Trump’tan Yeni “Maduro” Sinyali | Çin-Japon Gerilimi Tam Gaz! | ALL STREET JOURNAL | 17 Kasım

  1. Ekonomim
Tamer Işıtır’ın hazırlayıp sunduğu All Street Journal’da bugünkü başlıklar:

🇺🇸 Trump: Maduro ile görüşmelere başlayabiliriz
📂 Trump, Cumhuriyetçileri Epstein dosyalarının yayınlanması için oy vermeye çağırdı
🟥 Radikal MAGA’cı Greene’den toksik siyaset özrü
💵 Trump milyonlarca dolarlık şirket tahvili satın aldı
🇨🇱 Şili’de başkanlık yarışında komünist ve aşırı sağcı adaylar ikinci turda
🇪🇨 Ekvador “ABD üslerini” reddetti
🌍 Greenpeace’ten “Fransız uranyumunun Rusya'ya gönderildiği” iddiası
📉 Japonya GSYH’si, 6 çeyrek sonra ilk kez düştü
🇧🇩 Devrik Bangladeş liderinin oğlundan şiddet tehdidi
✈️ Gazze’den Güney Afrika’ya gönderilen gizemli uçak (!)

