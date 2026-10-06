Türkiye’nin Gücüne Konya’nın Katkısı | Yapısal Reformlar Çalıştayı

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Katma değerli üretim, dijital dönüşüm, yüksek teknoloji, AR-GE ve inovasyon, markalaşma, nitelikli işgücü, lojistik, sürdürülebilirlik, enerji ve su yönetimi ile geleceğin teknolojileri çalıştayın ana başlıkları arasında yer alıyor.

Çalıştayın moderatörlüğünü Dr. Şeref Oğuz üstleniyor. Programda ayrıca TÜRKONFED

Yapısal Reformlar Komisyonu Başkanı ve Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün

“Güçlü Ekonomi İçin Yapısal Reformlar” başlıklı konuşmasıyla yer alıyor.