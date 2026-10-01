Yeni güç düzeninde Türkiye hangi masada?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Paranın İzinde’de Süheyla Yılmaz’ın konuğu olan Zeynep Gürcanlı, küresel güç dengelerindeki değişimi ve Türkiye’nin bu yeni düzende nasıl konumlanabileceğini değerlendirdi. Gürcanlı, günümüzde ABD ve Çin’in başat güçler olarak öne çıktığını, diğer önemli ülkelerin ise giderek daha fazla “orta güç” ekseninde hareket ettiğini belirtti.

Türkiye de eylül ayında açıklanan Partners for Multilateralism (P4M) deklarasyonunun imzacıları arasında yer aldı. Oluşum, çok taraflı sistemin güçlendirilmesi ve küresel karar mekanizmalarında daha geniş temsil hedefiyle hareket ediyor. Avrupa Konseyi

“Türkiye o masada tartışmasız”



Gürcanlı, Türkiye’nin coğrafi ve kültürel konumunun önemli bir avantaj sağladığını belirterek, “Türkiye o masada tartışmasız” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak coğrafyanın tek başına yeterli olmadığını söyleyen Gürcanlı, güçlü bir ekonominin ve siyasi öngörülebilirliğin Türkiye’nin bu konumunu sürdürebilmesi açısından kritik olduğunu ifade etti.

Güçlü ekonomi olmadan jeopolitik avantaj yetmiyor



Gürcanlı’ya göre Türkiye’nin bölgesel ve küresel krizlere müdahil olabilecek kapasiteye sahip olması için ekonomik gücünü de artırması gerekiyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerle kurduğu ilişkilerin önemli bir diplomatik avantaj sağladığını belirten Gürcanlı, dış politikada sık yön değiştirilmesinin ise diğer ülkeler açısından öngörülebilirlik sorununa yol açabileceği görüşünü dile getirdi.

ABD-Çin rekabeti orta güçlerin alanını genişletiyor



Gürcanlı, ABD ile Çin arasındaki rekabetin derinleşmesinin diğer ülkeleri de kendi hareket alanlarını oluşturmaya ittiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında orta güçlerin daha fazla söz sahibi olabilmek için çeşitli platformlarda bir araya geldiğini belirtti. suheyla

Orta güçlerin artan rolü, güncel uluslararası ilişkiler literatüründe de tartışılıyor. Carnegie Endowment, ABD ve Çin’in öne çıktığı mevcut sistemde Türkiye dahil birçok G20 ülkesini bu kategori içerisinde değerlendiriyor.

Türkiye için kritik denge



Gürcanlı, Türkiye açısından temel meselelerden birinin ABD veya Çin eksenlerinden birine tamamen bağımlı hale gelmeden hareket alanını koruyabilmek olduğunu savundu.

Türkiye’nin farklı güç merkezleriyle ilişkilerini sürdürebilen daha özerk bir dış politika izlemesinin, yeni küresel düzende etkisini korumasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.