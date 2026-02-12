  1. Ekonomim
Yılın İlk Enflasyon Raporu Sunumu! Tahminlerde Güncelleme Olur Mu? | Ekonomi Masası | 12 ŞUBAT

Dr. Barış Esen, Vahap Munyar ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

Canan Sakarya – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Tonguç Erbaş – Ahlatcı Portföy Genel Müdürü
Hüseyin Gökçe – Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü
Prof. Dr. Fatih Özatay – TCMB Eski Başkan Yardımcısı / Ekonomi Gazetesi Yazarı

