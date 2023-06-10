Yük treni hemzemin geçitteki kamyona çarptı
ABD’de hızla gelen yük treni hemzemin geçitteki raylara sıkışan kamyona çarptı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kamyon, hemzemin geçitteki rayların üzerinde sıkıştı. Hızlı gelen yük treni ise hemzemin geçitteki kamyona çarptı.
O anlar amatör kameraya saniye saniye yansırken, kamyon hurdaya döndü. Kamyon şoförünün daha önce aracı terk etmesiyle de facianın önüne geçildi. Bölge sakini, kazanın bu yıl raylarda meydana gelen 3. kaza olduğunu belirtti.