Yapay zeka ve gündelik hayat CES’te buluştu

DENİZ GÜLDAĞ / LAS VEGAS

Tüketici elektroniğinden giderek tüketici teknolojileri fuarına dönüştüğü bu yıl daha net bir şekilde gözlenen CES’te yapay zeka ile donatılmış bahçe ve havuz alet-cihazları dikkat çekti.

Deniz Güldağ, dünyanın en önemli tüketici teknolojisi fuarı CES’i Las Vegas’ta ekonomim.com için izledi.

CES’in Las Vegas’ta kapılarını açmasına saatler kala Mandalay Bay’de yapılan tanıtımlarda hem endüstriyel hem de kişisel kullanıma uygun çim biçme makineleri, bahçe kazma makineleri, düz alanlarda olduğu gibi merdivenleri de çıkabilen havuz temizleme robotları sektör analistlerinin ilgisini çekti.

Bu yıl 4 binden fazla katılımcının yer alması beklenen CES’te ‘grand master’ derecesinde santranç oynayabilen robotlar, öğrenebilen mutfak aletleri, taşıyıcı robot modelleri ilk kez sergilendi.

2026’da 130 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması beklenen CES’te en gözde robotlardan biri ise alerjileri nedeniyle evcil hayvan besleyemeyenler için sergilenen köpek yavrusu robotları oldu. Ancak bu sevimli robotlar henüz piyasaya sürülmedi.

CES’te ultra modern cihaz ve aletlerden çok kullanıcıların alışkanlıklarına yönelik ileri teknoloji uygulamalarının öne çıktığı gözlemleniyor.