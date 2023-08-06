11 kentin gastronomi kültüründen lezzetler Kuşadası’na taşındı

FARUK ŞÜYÜN

1970’li yılların ortalarına doğru annem ve babamla yaz tatili için gittiğimiz yerlerden birisi Aydın Kuşadası’ndaki Kuştur Tatil Köyü’ydü (şimdiki adıyla Kuştur Club Holiday Village). O yıllarda on senelik bir tesisti ve çam ormanları içinde, botanik bahçesi gibi bir ortamda o yıllarda Türkiye’de sadece birkaç yerde gördüğümüz bugünkü “her şey dahil” benzeri bir uygulama ile hizmet veriyordu. Ailece çok mutlu olduğumuz yerlerden birisiydi Kuştur ve tabii ki Kuşadası da… İlçenin merkezindeki 1618 tarihli Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı restore edilmişti, tatil köyünden oraya yürüyerek iner, avlusundaki muz ağaçlarının altında birer çay içtikten sonra yokuşu tırmanmamak için minibüsle dönerdik. Bugünkü gibi her yer beton yığını değildi… Çalışmaya başlayınca iş seyahatlerinde Kısmet Otel’de kalmaya başladık. Yıllar boyunca birçok yabancı kral, kraliçe ve devlet başkanını ağırlamıştı. Bence uzun yıllar boyunca Kuşadası’nın simge olarak gösterilen en iyi oteliydi. İzmir’den Kuşadası’na giderken, kasabanın hemen girişinde, denizin üzerinde yükselen kayalık bir yarımadanın üzerine 60’lı yıllarda kurulmuştu ve harika bahçesiyle apayrı bir dünyaydı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tematik Kuşadası Sokak Festivali’nin açılış törenini Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın avlusunda beklerken geçmişe, anılara doğru bir yolculuk yaşamam kaçınılmazdı. Öyle de olduğu yukarıda anlattıklarım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti, ne kadar çok anı biriktirmişim Kuşadası’nda…

Üç gün üç gece

Üç gün süren festivale ilgi yoğundu. Ayhan Sicimoğlu'nun danışmanlığında 'Lezzet Sokakta', 'Eğlence Sokakta', 'Müzik Sokakta' ve 'Sanat Sokakta' başlıklarıyla gerçekleşen Kuşadası Sokak Festivali, Ege'ye has yöresel lezzetlerin yanı sıra 6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem faciasından etkilenen 11 kentin gastronomi kültüründen örnekleri Kuşadası’na taşıdı. “Hayat Sokakta” sloganıyla gerçekleştirilen festival, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda vatandaşa ev sahipliği yaptı.

Kuşadası Sokak Festivali, Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşte derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının sergiledikleri dans ve akrobasi gösterileri de gerçekleştirildi. Kortejin ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda müzik grubu KÖFN, şarkılarını seslendirdi.

Festival kapsamında Tarihi Kervansaray'da kurulan sahnede ünlü şeflerin katılımı ile gün boyu atölyeler yapıldı.

Lezzet rotası

Kuşadası Sokak Festivali’nin bu yılki lezzet rotası deprem bölgesine ait yemeklerin ikram edildiği alanlardan oluşmuştu. Balıkçılar Meydanı, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kale Kapısı, Kasım Yaman Parkı, Atatürk Meydanı Sanat Sokağı, Kaya Şavkay Meydanı gibi kentin 11 farklı noktasında servis edilen Elâzığ Harput çorbası, Kilis öcce, Adıyaman çiğ köftegibi yöresel yemeklerin satışından elde edilen gelirler bölgeye gideceği için vatandaşlar depremzedelerle de dayanışma olanağı buldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile eşi Duygu Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Ayhan Sicimoğlu da tüm lezzet duraklarını dolaşarak yemeklerin tadına bakıp festival katılımcıları ile sohbet etti. Başkan Günel, gerek atölye çalışmalarında gerekse lezzet duraklarındaki yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Bu yıl ikinci kez ‘Hayat Sokakta’ dedik. Bu yıl bizim için ayrı bir önem taşıyor. Depremden büyük zarar gören ve âdeta yeniden hayata dönen 11 kentimizin lezzetlerini hemşehrilerimiz ile buluşturduk. Ayrıca lezzet duraklarında tadım yapabilmek için bilet alan vatandaşlarımız bu sayede depremzede vatandaşlarımıza da katkıda bulunma fırsatı yakalamış oldular. Elde edilen satış geliri deprem bölgesine aktarılacak.”

Konserler, gösteriler

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev’in, “3 Tenor” isimli konseri 30 kişiden oluşan senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleştirildi. İlçenin 9 farklı noktasında kurulan sahnelerde Samos Müzik ve Dans Grubu, Rumeli Bandosu, Kuşadası Roman Bandosu, Aslıhan Parlak, Ege Kabalak Modern Meczup, Melih Gezmen ve Mete Çiftçi, Pandomim, Grafiti Wall, Ada Art Resim Atölyesi, Çınar Köy Zeybek ekibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Efeler, Let’s Swing, Pinions, Armillaria tarafından gerçekleştirilen etkinlikler vardı.

Kuşadası Sokak Festivali, 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilden getirilen malzemelerle 5 tonluk kazanda pişirilen 15 bin kişilik aşure ikramı ile sona erdi. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 60 aşçı tarafından 39 çeşit ürünün birleşiminden yapılan aşure dev kazanda kaynatılarak yaklaşık 12 saat içinde hazır hale getirildi.

İkinci kez gerçekleştirilen festival, tematik yönüyle de farklılaşıyordu. Bu nitelikte etkinliklerin çoğalmasını umut ediyor, festivale emeği geçen herkesi kutluyorum.