14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10 Haziran’da “perde” diyor

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği 6 etkinliğin yer alacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali; yabancı konuk solist sanatçı, koreograf ve rejisörlerin de katkı sağladığı bir opera şölenine hazırlanıyor. Bu yıl, 10-22 Haziran tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali sanatseverleri Türk Telekom Opera Salonu ve Tiyatro Salonu’nda ağırlayacak.

Gala Konser

Dört opera eserinin sahneye taşınacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılışı; 10 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek Gala Konser ile olacak. Konser; aryalardan napolitenlere, türkülerden şarkılara ünlü bestecilerin eserlerinden örneklerin yer aldığı zengin bir programla AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seslendirilecek. Solist sanatçılara Orkestra Şefi Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Saraydan Kız Kaçırma

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12-13 Haziran Pazartesi, Salı akşamları klasikleşen bir festival geleneği olarak, düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun eşlik edeceği Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operası ile devam edecek.

İzmir DOB

Fransız yazar Alexandre Dumas’ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Francesco Maria Piave ait olan La Traviata operası, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan eserin baş kahramanı Violetta Valery’nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’na taşıyacak.

Ankara DOB

Festivalin devamında; 18 Haziran, Pazar akşamı İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu, rejisörlüğünü ve dramaturjisini Rejisör Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği Andrea Chenier operası, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şairin kısa yaşam öyküsünü döneme uygun dekor ve kostümlerle AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Aida ile son buluyor

Festivalin kapanışı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 22 Haziran Perşembe akşamı, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri İtalyan bestecisi Giuseppe Verdi’nin operası Aida ile yapılıyor.