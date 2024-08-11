2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali başlıyor!

İstanbul’un çok sesli ve çok kültürlü yaşamını sahneye taşıyan, ilki geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Koro Festivali, bu yıl uluslararası bir kimlik kazanarak 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu ile Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor! Seslerin birlikteliğinden doğan gücü, İstanbulluların sesleriyle daha da güçlendirecek olan 15 koro ve 302 korist ile düzenlenecek 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’ne tüm İstanbulluları bekleniyor.

Uluslararası katılımcılar, atölye ve söyleşi programlarıyla kapsamı genişleyen 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin Genel Sanat Direktörlüğünü Kübra Şenyaylar üstlenirken, festivalin seçici kurulunu Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Doç. Canan Özgür, Dr. Öğr. Gör. Bülent Halvaşi, Dr. Öğr. Gör. Erhan Torlular, Dr. Öğr. Gör. Turgay Erdener, Eğitimci - Kültür Tarihi Araştırmacısı İncila Bertuğ ve Öğr. Gör. Handan Tunca oluşturuyor. Festival programı, müzisyenlere yapılan çağrı ile koro başvurularını alarak oluşturuldu.

Üç gün sürecek

2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali’nin kapanış konserinde, Masis Aram Gözbek şefliğinde, başvurular aracılığıyla belirlenen ve üç gün boyunca farklı kültürlerden dört eser çalışacak olan kadro, 18 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00’de “Festival Korosu” olarak CRR’de bir performans sergileyecek.

Chromas, We Play Choral, Voci Contra Tempo, Acapella Boğaziçi, İTÜ Acapella, MÜZED Muammer Sun Korosu, Büyükçekmece İshakoğlu Musiki Derneği, Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, SANSEV Minikler Korosu, Lazika, Choreos, İstanbul Voices, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu ve Ruhi Su Dostlar Korosu’nun CRR Konser Salonu, Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı’nda sahne alacağı konserlere tüm İstanbullular davetli. CRR’de gerçekleşecek konserlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.