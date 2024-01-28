20. yaşını kutlayan Akbank Kısa Film Festivali özel konuğu Nuri Bilge Ceylan. Son olarak 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran “Kuru Otlar Üstüne” filmine imza atan usta yönetmen, 20. Akbank Kısa Film Festivali’nde genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Buluşmada Nuri Bilge Ceylan’ın ilk kısa filmi “Koza” gösterilecek ve ardından filme ve sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Nuri Bilge Ceylan etkinlikle ilgili; “Kısa film izlemeyi severim, hep sevdim, ticari kaygılardan uzak kişiselliğin öne çıktığı özgür bir alan. Akbank Kısa Film Festivali vesilesiyle gençlerle buluşabilecek olmak benim için de değerli” dedi.

Nuri Bilge Ceylan

74 ülkeden 2.421 başvuru

20’nci yılında 74 ülkeden toplam 2 bin 421 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl da “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Genç Bakışlar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda film de Türkiye prömiyerini festivalde yapacak.

Akbank Kısa Film Festival bu yıl İstanbul’un iki yakasında da gerçekleştirilecek. Gösterimler Akbank Sanat binasında, Moda Sahnesi’nde ve çevrimiçi olarak düzenlenecek. Festivalin çevrimiçi gösterimleri, filmonline.akbanksanat.com internet adresi üzerinden yapılacak.