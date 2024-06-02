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2023’ün en iyi beş filmi İstanbul Modern Sinema’da

İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı “TOP 5” programı, 8 Haziran’da başlıyor.

Haber Merkezi
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2023’ün en iyi beş filmi İstanbul Modern Sinema’da
Bir Skandalın Peşinde
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İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı “TOP 5” programı, 8 Haziran’da başlıyor. 

Programda, Cannes’da kazandığı “Büyük Ödül”ün ardından Oscar’da “En İyi Uluslararası Film” ödülüne layık görülen “İlgi Alanı”, Hayao Miyazaki’nin bu yıl Akademi Ödülleri’nde “En İyi Animasyon” seçilen “Çocuk ve Balıkçıl”, usta yönetmen Martin Scorsese’nin son tarihi epik filmi “Dolunay Katilleri”, Film Comment dergisi tarafından 2023’ün en iyi filmi seçilen “Bir Skandalın Peşinde” ve Romanya’nın Oscar adayı “Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin” filmleri yer alıyor.

İlgi Alanı

 

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