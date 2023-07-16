2023’ün tatlı trendleri belli oldu

Nestlé Professional, “Tatlı Trendleri 2023 Raporu”nu, online olarak düzenlediği global etkinlikte şeflerle ve sektör profesyonelleriyle paylaştı. Tatlılar üzerine sürekli araştırma yapan, global trendleri takip eden Nestlé Professional, sektördeki yenilikleri önceden belirleyerek özgün ürünler, tarifler ve lezzetler hazırlayarak sektöre yön çizmeyi amaçlıyor.

Katma değer sağlıyor

Webinar katılımcıları, Nestlé Professional uzmanlarından sektördeki en güncel tatlı trendleri hakkında bilgi alırken, ilham verici lezzet kombinasyonlarına dair ipuçları edindiler. Bu interaktif etkinlik, şeflerin ve restoran işletmecilerinin en sevilen tatlıları için ilham alabilecekleri bir platform sağladı. Trendleri öğrenerek kendi menülerine uyarlamak ve yenilikçi tatlı seçenekleri sunmak için ilham alan şefler, sektör profesyonelleri, restoran ve otel işletmecileri, etkinlik sayesinde hizmetlerine katma değer sağlayacak ve onları rekabette öne çıkaracak ipuçlarını öğrendiler.



2023 yılının tatlı trendleri

Etkinlikte paylaşılan “Tatlı Trendleri 2023 Raporu”nda, meyvelerin eşlik ettiği, çikolata dolgularının bolca kullanıldığı, yaratıcı dokunuşlarla özgün sunumların hazırlandığı ve geleneksel tatların modernize edildiği yöntemler öne çıkıyor. 2023 yılının dünyada trend hâline gelen tatlıları arasında ise waffle, tiramisu, creme brulee, french toast, lemon meringue pie, mochi, souffle pancakes, s'mores, banoffee reinvented, croissant wheel yer alıyor.





Lorenzo Viganò

Rapor ve etkinlik ile ilgili düşüncelerini paylaşan Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Lorenzo Viganò; “Ev dışı tüketime hizmet veren paydaşlarımızın tatlı konusundaki trendlere odaklanması ve bu trendleri menülerine entegre etmesi büyük önem taşıyor. Nestlé Professional ailesi olarak, çikolata ve tatlı sektöründe 100 yıllık deneyimimizle trend belirlemede öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Bu trendleri uygulamada kolaylık sağlayan nitelikli ürün portfolyomuzla iş ortaklarımızın başarılarına katkı sağlıyoruz. Müşterilerimizin büyümede ve rekabette öne çıkmalarına yardımcı olmak için kaliteli ve yenilikçi ürünleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Nestlé Professional “Tatlı Trendleri 2023 Raporu”na https://l24.im/QciP internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.