21. İstanbul Gastronomi Festivali’ne 24 ülkeden 1.500 yarışmacı katıldı

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. İstanbul Gastronomi Festivali, dört gün süren bir maratonun ardından sona erdi. Bu yıl 24 ülkeden bin 500 yerli ve yabancı yarışmacının katılımıyla gerçekleşen festival, gastronomi dünyasını İstanbul Şile’de buluşturdu.

Festival kapsamında lise ve üniversite öğrencileri ile sektör profesyonelleri, 78 farklı kategoride hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Dünya mutfaklarından örneklerin sunulduğu yarışmaları, 150 jüri üyesi değerlendirdi. Festival boyunca düzenlenen atölye çalışmaları, seminerler ve söyleşilerle gastronomi alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımı da desteklendi.

Türk mutfak kültürüne ve gastronomi alanına katkı sağlayan isimler ve kurumların ödüllendirildiği tören sonunda sahnede bir hatıra fotoğrafı çektirildi.

Dr. Nevin Halıcı Ödülleri

Festival kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dr. Nevin Halıcı Yemek ve Mutfak Kültürü Ödülleri de etkinliğin son günü yapılan törenle sahiplerini buldu. Türk mutfak kültürüne ve gastronomi alanına katkı sağlayan isimler ve kurumların ödüllendirildiği törende Faruk Şüyün (Onur Ödülü), Türk Mutfağı Dostları (Ali Bahremand), Yanyalı Fehmi Lokantası, Şerbetçi Ali Baba, Siirt Şeref Büryan 1892, Alanya Belediyesi Mutfak ve Kültür Evi, Çengelköy Börekçisi, Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve Talip Bayram’a ödülleri İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen tarafından takdim edildi.