212 Photography Istanbul 5 Ekim’de başlayacak!

Geçtiğimiz yıl, 70 binin üzerinde ziyaretçi ile buluşan 212 Photography Istanbul, altıncı senesinde 20’ye yakın farklı mekânda gerçekleştirilecek. Sergilerin yanı sıra atölye, söyleşi, film gösterimleri, konserler, performans gibi pek çok farklı disipline programında yer veren festivalin bu yılki rotasında katılımcılar, İstanbul’un her iki yakasında şehrin farklı noktalarını keşfetmeye etmeye devam edecek.

Öte yandan, etkinlik kapsamındaki Uluslararası 212 Photography Istanbul Fotoğraf Yarışması için başvurular devam ediyor. Yarışma, uluslararası mecrada her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçının katılımına açık. Yarışmanın kazananı 5 bin Euro ile ödüllendirilecek.

Son başvuru tarihi 10 Eylül olan Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm detaylara web sitesi ve festival sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

5 - 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivalin bu seneki destekçileri arasında Paribu, Jotun, Anadolu Hayat Emeklilik, HP’nin yanı sıra Hollanda Başkonsolosluğu, Norveç Büyükelçiliği, Institut Français Türkiye ve Macar Kültür Merkezi yer alıyor.