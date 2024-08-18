3. Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin bu yılki mottosu “Gelecek Antalya”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 6-8 Eylül tarihlerinde bu yıl üçüncü kez Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısı için her seneki gibi yine Antalya’daydım. Akra Hotel’de düzenlenen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin içerik organizatörü Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen ve MasterChef Danilo Zanna ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve Şef Mehmet Akdağ katıldılar.

Gastronomi başkenti Antalya

Muhittin Böcek, konuşmasında “güzellikleriyle dünyayı kendine hayran bırakan şehrimizin lezzetlerini de bir dünya markası haline getirmek için iki yıl önce önemli bir adım attık. Antalya’yı gastronominin de başkenti yapma hedefi ile geçtiğimiz iki yıl, Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali’ni başarı ile gerçekleştirdik ve yüzbinlerce ziyaretçisi ile başarıyı kanıtladık” diyerek festivalin önemine vurgu yaptı. Festivalin geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak, ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmayı hedeflediğini kaydeden Muhittin Böcek, “işte bu görevin bize verdiği sorumluluk bilinciyle ‘Antalya’dan dünyaya’ mottosuyla başlattığımız Uluslararası Antalya FoodFest Gastronomi Festivali’nin bu yıl üçüncüsünü ‘Gelecek Antalya’ mottosuyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Gökmen Sözen sunum yaptı

Festivalin içerik organizatörü Sözen Grup’un Kurucusu Gökmen Sözen, FoodFest’in geniş kapsamına vurgu yaparak sözlerine başladı. Sözen, “bu festival hem uluslararası boyutu hem de tarımdan gastronomiye ve turizme bütün konuların konuşulacağı, workshopların yapılacağı, ilaveten bu sene otellerin yanında gastronomi öğrencilerinin de Antalya’da yarışacağı çok sesli ve faydalı bir etkinlik olacak” şeklinde konuştu.

Tarımın Antalya’da çok güçlü olmasının Foodfest’i diğer dünya festivallerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olduğunu kaydeden Sözen, yaptığı sunumla festivalin amacı, teması, yerli ve yabancı katılımcılara dair bilgi verdi.

MasterChef kimliği ve Türkiye’de gerçekleştirdiği projeler ile adından söz ettiren İtalyan Şef Danilo Zanna ise FoodFest’in bir parçası olmaktan gurur duyduğunu şu sözlerle kaydetti:

“Antalya’da üç sezon çalıştım. Türkiye hayatım Antalya’da başladı ve ne kadar özel işler yaptığınızı yakından takip ettim. Bu festivalin arkasındaki emeği anlatmaya kelimeler yetmez. Bu festivalin parçası olmak, tanıtmak büyük gurur. Hepinizin emeğine sağlık.”

Yabancı konuk şefler

FoodFest Antalya, gerçekleştiği ilk yıldan bu yana Uluslararası kimliği ile Gault & Millau şapkalı ve Michelin yıldızlı yerli ve yabancı şefleri ağırlamaya devam ediyor. FoodFest Antalya bu sene Juanjo López, Oswaldo Oliva, Tássia Magalhães, Manuel Costardi, Miguel Caño, Chiara Pavan, Alan Geaam, Ali Ghizawi ve Fabrizio Fiorani gibi önemli yabancı şeflere ev sahipliği yapacak.

Festivalin bu yılki ayağında, Antalya gastronomisinin yanı sıra tarım, ekonomi, turizm ve eğitim alanları başta olmak üzere çok sayıda konuyu öne çıkaran paneller ve söyleşiler yer alacak. Antalya’nın lokal ürünlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak pişirme demoları gerçekleştirecek yerli ve yabancı ünlü şefler yerel ürünleri FoodFest Antalya için hazırladıkları menülerine entegre edecek.

FoodFest Antalya bünyesinde yer almaya devam eden ‘Local Chef – International Culinary Competition’ yarışması bu sene 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. 7 Eylül’deki Local Chef Yarışması’nda altı otel yarışmaya katılacak, 8 Eylül’de altı gastronomi okulunun öğrencileri, geleceğin şef adayları olarak yarışacak. Antalya’nın lokal ürünleri kullanılarak gerçekleştirilecek yarışmalarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek ödüller sahiplerini bulacak.