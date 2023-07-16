30. İstanbul Caz Festivali’nde son üç konser

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 26 yıldır Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, son haftasında kendi alanında usta müzisyenleri ve başarılı projeleri festival ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Festival, Afro-pop’un en önemli müzisyenlerinden Fatoumata Diawara; Amerikan tarihine ışık tutan şarkılarıyla pürüzsüz caz vokali Lizz Wright; caz, flamenko, Latin müziklerine eşsiz vokaliyle hayat veren Elif Sanchez ve festivalin en özel konserlerinden “İstanbul Cazının Üç Kuşağı” ile sona eriyor.

Fatoumata Diawara konseri, 17 Temmuz Pazartesi, 21.00’de The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda; Lizz Wright // Elif Sanchez konseri 18 Temmuz Salı, 19.30’da Sultan Park-Swissôtel The Bosphorus’ta.

İstanbul Cazının Üç Kuşağı

Festivalin 30. yılında İstanbul Cazının Üç Kuşağı: İmer Demirer Trio feat. Ali Perret // Selen Gülün Blue Band // İpek Göztepe Quintet konseri 19 Temmuz Çarşamba, 20.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin caz başkenti İstanbul’un farklı kuşaklardan caz müzisyenlerinin buluşacağı bu özel geceyi, konserin direktörü Selen Gülün sunacak. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması ve Genç Caz+ gibi etkinliklerdeki başarısıyla öne çıkan İpek Göztepe Quintet’ten sonra Türkiye cazının başarılı isimlerinden Selen Gülün Blue Band sahnede olacak. Geceyi İmer Demirer Trio ve caz piyanisti Ali Perret sonlandıracak. Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı desteğiyle gerçekleştirilecek gecede usta trompetçi Can Kozlu’ya bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek.