300 eserle İstanbul'un edebi portresi

Ömer Koç Koleksiyonu'ndan seçilmiş 300 eserin sergilendiği "Hikâye İstanbul'da Geçiyor", 16. yüzyıldan günümüze Batı edebiyatında İstanbul'un farklı yansımalarını gözler önüne seriyor. Fantastik öykülerden grafik romanlara, bilimkurgudan casusluk hikâyelerine kadar geniş bir yelpazede eserlerin yer aldığı sergide; el yazmaları, nadir ilk baskılar, imzalı kitaplar, gravürler, resimler, nota kitapçıkları, filmler ve afişler gibi zengin bir seçki bulunuyor. Küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin'in üstlendiği sergi, ziyaretçilerine İstanbul'un edebi bir yolculuğuna çıkma imkânı sunuyor.

Sergi tasarım ve uygulamasını üstlenen Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk, sergide öne çıkan yazar ve eserleriyle ilgili, “Sergi, Voltaire’in Candide’inden Lord Byron’ın Don Juan’ına, Virginia Woolf’un Orlando’sundan Pierre Loti’nin Aziyadé’sine ve Ian Fleming’in James Bond’una, Batı edebiyatının yolu İstanbul’dan geçen karakterlerinin izinde bir yolculuğa davet ediyor. Victor Hugo, William Butler Yeats, Jules Verne gibi ünlü şair ve yazarların İstanbul tasvirlerini hatırlatırken yeni yapıtların keşfedilmesi için de bir kapı aralıyor” diyor.

Nadide kitaplar

Küratör Ebru Esra Satıcı serginin hazırlık sürecini şöyle anlatıyor: “Ömer Koç Koleksiyonu’nda bulunan nadide kitapları merkeze aldığımız sergide, kurmaca Batı edebiyatındaki İstanbul temsillerine odaklandık. Başlangıç noktası, yani ‘tohum’, kitaplar oldu. Sahneye veya beyazperdeye uyarlanmış, görsel malzemelerine ulaştığımız kitaplar galeride açık şekilde dallanıp budaklanabildi. Eserlerin varsa Türkçe çeviri ve uyarlamalarının Türkiye’de nasıl yankı bulduğunu gösteren gazete kupürlerini sergiye dahil ettik. Hikâye İstanbul’da Geçiyor, bu şekilde, kitaplardan köklenip sinema ve sahne uyarlamalarıyla, bunların Türkiye’de yarattığı tepkilerle harmanlanarak serpildi.”

Küratör Şeyda Çetin ise “Hikâye İstanbul’da Geçiyor, edebî eserleri bir arada gösterirken şehrin bu seçkiyle sınırlı olmayan yaratıcı alanlardaki izlerini bulmaya bir davet. Dünya klasikleri arasında yer bulmuş eserlerin yanı sıra popüler kültüre uzanan bir temsil çeşitliliği içinde, şehre dair tahayyülleri düşünme çalışması. Özellikle tarihî romanlarda daha görünür olan Doğu-Batı ayrımı, oryantalizm, Türk algısı gibi değerlendirmeler bu serginin doğrudan konusu olmamakla birlikte, sunulan malzemeler bu okumalara açık ve pek çok açıdan temsil analizi yapmak mümkün,” diyerek ziyaretçileri bekleyen farklı bakış açılarına da dikkat çekiyor.

Film gösterimleri ve atölyeler

Sergi kapsamında, kitaplardan uyarlanan filmlerin gösterimleri ve yetişkinlere ve çocuklara yönelik atölyeler düzenlenecek. Güncel etkinlik takvimine Meşher’in internet sitesi ve sosyal medya kanallarından ulaşılabilir.

Ayrıca, sergiyle aynı adı taşıyan Türkçe ve İngilizce bir katalog da yayımlandı. Katalogda, Zeynep Çelik, Şeyda Çetin, Ebru Esra Satıcı, Kaya Genç ve Melis Behlil gibi isimlerin yazıları yer alıyor.