33. Akbank Caz Festivali 23 Eylül’de başlıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, bu yıl 23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında şehri, cazın farklı renkleriyle 33’üncü kez buluşturacak. Her yıl caz dünyasının saygın isimlerini müzikseverlerle bir araya getiren Akbank Caz Festivali, bu yıl da birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden biri konumunda olan Akbank Caz Festivali, farklı müzik türlerinin bir araya geldiği programıyla sonbaharı caz müziğiyle karşılayacak. Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin ilk konser biletleri Biletix’te satışa çıktı. Akbank Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘33. Akbank Caz Festivali’nde satışa açılan konserlerle birlikte festival heyecanı da başlıyor.

Al Di Meola

Yaşayan efsane tanımını bütünüyle karşılayan, farklı müzikal estetiklerinden usta isimlerle hem stüdyo hem de sahneyi paylaşan, müzik dünyasına kattıklarıyla ‘kâşif’ yakıştırmasını tartışmasız üstlenen gitar virtüözü Al Di Meola konseri, 25 Eylül Pazartesi, AKM Tiyatro Salonu’nda izlenebilecek.

Yumi Ito

Hem besteciliğinde hem de müziğinin icrasında açık, aksettirici ve güçlü bir enerjiyi etrafına yayan Yumi Ito ile buluşma, 27 Eylül Çarşamba Akbank Sanat’ta gerçekleşecek.

Terence Blanchard

Kazandığı beş Grammy Ödülü ve Oscar adaylıklarıyla 40 yıllık müzik kariyerini taçlandırmanın yanı sıra Metropolitan Opera için besteleyen ilk Afro-Amerikan müzisyen olarak ismini tarihe yazdıran Terence Blanchard, 29 Eylül Cuma, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

Lakecia Benjamin

Cazın geleceğini şekillendiren besteci ve icracılardan biri olarak tanınan alto saksafoncu Lakecia Benjamin konseri 2 Ekim Pazartesi, Ses Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Lakecia Benjamin

Immanuel Wilkins Trio

Dinleyiciyi çok katmanlı melodilerle varlık-yokluk arasındaki ilişkiyi kurcalayan zihin açıcı bir serüvene davet eden Immanuel Wilkins Trio 4 Ekim Çarşamba Babylon’da olacak.

Hidden Orchestra

Babylon sahnesinin ev sahipliğini yapacağı bir başka konserde Hidden Orchestra, uçsuz bucaksız müzikal evrenini uçsuz bucaksız müzikal evrenini 5 Ekim Perşembe sahneye taşıyacak.

Tord Gustavsen Trio

Caz tarihi ve İskandinav gelenekleri arasında kurduğu diyalogla öne çıkan ve 2003’ten bu yana orkestra lideri olarak farklı formasyonlarla birçok albümünü ECM çatısı altında paylaşan Tord Gustavsen Trio konseri ise 7 Ekim Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.