39. DYO Resim Yarışması Ödüllü eserler, CerModern’de sergileniyor

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 39’uncusu düzenlenen DYO Resim Ödülleri yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler, 15 Nisan tarihine kadar Ankara’da CerModern’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Serginin resmi açılışı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen deprem felaketi ile Yaşar Topluluğu ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Kurucusu Selçuk Yaşar’ın 11 Şubat’ta vefat etmesi sebepleriyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ankara’daki serginin ardından Mayıs ayında Mardin’de Sakıp Sabancı Kent Müzesi’nde sergilenecek eserler, Ekim ve Kasım aylarında İzmir’de yeni açılacak olan Yaşar Müzesi’nde sanatseverler ile buluşacak.

Bin 66 eser katıldı

“Doğa ve İnsan” temasıyla düzenlenen yarışmaya 704 sanatçı bin 66 eserle başvurdu. Başvuranlar arasında İran, Azerbaycan, Almanya, Şili ve Bulgaristan’dan da sanatçılar yer aldı. Yarışma sonucunda pentür dalında Atila Ulusal’ın “Beni Buradan Almayın”, Furkan Armutçu’nun “Buğday Tarlası”, İrfan Dönmez’in “Ben’e Dair İmgeler” ve Murat Özbakır’ın “Yeryüzü-Kent-Yapı” isimli eserleri ödüle layık görülürken Kübra Gürleşen’in “Tuz Gölü” ve Şerife Şen Akkaş’ın “Yok Oluş” adlı eserleri özgün baskı dalında ödüllendirildi.

6 farklı temadan oluşuyor

39. DYO Resim Ödülleri Sergisi, bu yıl 6 tema başlığı ile sunularak bir yenilik ortaya koyuyor. Küratör Seda Yörüker’in yarışma sonuçları sonrası “Ben, İnsan”, “Ah Bach! Ritmi Yakala”, “Orada Kimse Var mı?”, “Rüya”, “Eşyanın Ağırlığı” ve “Zamanın İzi” olarak belirlediği sergi temaları çok renkli duvarlarda izleyici ile buluşuyor.