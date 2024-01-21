4. İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi için bir araya geldiler

Türk mutfak kültürünü koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonu doğrultusunda ülkemizin yerel ürünlerine yönelik çalışmalarını faaliyete başladığı 1990 yılından bu yana aralıksız olarak sürdüren Metro Türkiye, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliği ile gerçekleştirdiği 4. İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi’nde kamu, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini, üreticileri ve konunun uzmanlarını bir araya getirdi.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng’ün açılış konuşması ile başlayan zirveye; Avrupa Komsiyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretler Birimi Direktörü Diego Canga Fano, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken katıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden kooperatif temsilcileri, öğretim üyeleri, gastronomi yazarları ve şefler ise zirvede konuşmacı olarak yer aldı.

Coğrafi İşaret tescilli ürünlerin Türk mutfağının gelişimine, gastronomi turizmine ve ekonomiye katkısının ele alındığı zirvede Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng şunları söyledi:

“Metro Türkiye olarak, Türk mutfak kültürünü koruyup gelecek nesillere aktarma misyonumuzla yerel ve Coğrafi İşaret tescilli ürünler konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunların başında yerli ürün sürdürülebilir olmazsa, Türk mutfağı sürdürülebilir olamaz anlayışıyla 2012 yılında başlattığımız Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler projemiz geliyor. Bu proje ile çalışmalarımızı üreticiye ve ürüne destek, yeme içme sektörü ve şeflere destek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak olarak üç açıdan ele alıyoruz. Verimin nasıl artırılacağını, ürünün nasıl yetiştirileceğini, tohumun nasıl saklanacağını, sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağını anlatarak üreticileri eğitimlerle destekliyoruz. Kooperatiflerle, küçük üreticilerle ve kadın girişimcilerle çalışıyor, alım garantisi sunuyor, ihracat konusunda da yol gösteriyoruz. Bugün, mevsimine ve sezonuna bağlı olarak Coğrafi İşaret tescilli ve aday 200’den fazla gıda ve gıda dışı ürünü raflarımızda sunuyoruz.

Bir taraftan da şefleri coğrafi işaretli ürünlerle buluşturuyor, profesyonel mutfaklarda kullanımını artırmaya çalışıyoruz. Türk mutfağının geleceğe taşınması için yerel ürünleri şeflerimizin menülerinde daha çok görmeli, tüm toplumda farkındalık yaratmalıyız. Sahip olduğumuz bu hazineyi ülkemize ve dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Birol Uluşan, Ali Mullaoğlu, Ahmet Yavuz Karaca, Ahmet Özer, Zeki Durak, Deniz Alkaç, Meral Seçer. (soldan)

Tescil belgeleri verildi

Coğrafi İşaret tescili almaya hak kazanan Boğaziçi Lüferi’nin belgesinin verildiği zirvede, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çeken Sinem Türüng, “Boğaziçi Lüferinin tescil almasını biz de uzun süredir takip ediyorduk. İstanbul’un simgesi haline gelen lüferi gelecek nesillerin de tadabilmesi için sorumlu avcılık yöntemleri uygulanmalı. Metro Türkiye olarak on yılı aşkın süredir raflarımızda çinakop ve sarıkanata yer vermiyor, 24 cm altında lüferi raflarımızda bulundurmuyoruz” dedi. Ayrıca zirvede Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretler Birimi Direktörü Diego Canga Fano Safranbolu Safranı da ilk Coğrafi İşaret Tescili alan baharat olarak açıklandı.

Metro Türkiye Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Ulusan ise “Tüm Avrupa ülkelerinde Coğrafi İşaret tescilli ürün sayısı 3 bin 500 iken ülkemizde 2 bin 500 – 3 bin arası potansiyel ürün bulunuyor. Üstelik Coğrafi İşaret tescili almış ürünlerimizin sayısı şu anda bin 512 ve aday olan 648 ürünümüz var. Sevindirici olan şu ki sayı gitgide artıyor. Sahip olduğumuz potansiyel ile bu yolda yapılabilecek birçok şey var. Ürünlerimizi korumalı ve ekonomik bir değer oluşturmalıyız” dedi.