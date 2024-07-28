“4 Mevsim Divan” ilhamını doğadan alıyor

“4 Mevsim Divan”ım yaz menüsü brasserie’lerde beğeniye sunuldu. Divan Grubu restoranları, 4 Mevsim Divan projesi kapsamında misafirlerine mevsimsellik ve yerellik ilkelerini gözeten menüler sunuyor. Menüde Divan Grubu executive şefi Giancarlo Gottardo’nun liderliğinde tüm beslenme türlerine cevap verebilecek şekilde tasarlanan reçeteler yer alıyor.

Gazpacho çorbasından taze ricotta ve parmesan peyniriyle doldurulmuş kızarmış kabak çiçeği dolmasına; kuşkonmazlı semizotu salatasından bebek enginarların narin dokusunun Akdeniz yeşilliklerinin çıtırlığıyla harmanlandığı enginar & karidese; ince asiditesiyle balığın doğal lezzetini ve sebzelerin hafif dokusunu uyumla tamamlayan mercan balığı filetodan taze ıspanak, dereotu ve Akdeniz yeşillikleri ile enginarlı kişe ve fesleğenli çilek & yoğurt sorbeye uzanan tatlar Divan yaz menüsünde yer alan mevsimsel lezzetlerden sadece birkaçı… 4 Mevsim Divan menüleri, orijinal reçeteleri mevsimsel ve yerel-coğrafi işaretli ürünler ile harmanlamanın yanı sıra biyoçeşitlilik, gıda hijyeni ve güvenliği, sıfır atık prensibi gibi önemli ilkelere bağlı kalınarak hazırlanıyor. Menüler ayrıca vegan-vejetaryen seçeneklerle birlikte Türk ve Dünya mutfağından çeşitli reçetelere de yer veriyor.

4 Mevsim Divan’ın zengin yaz menüsü, mevsim boyunca tüm Divan Brasserie’lerde deneyimlenebiliyor.