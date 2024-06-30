41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı Yalvaç Ural

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getirecek. Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve okurlar buluşacak. Yüzlerce kültür etkinliği ve imza günü de fuar programında yer alacak.

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” olarak belirlendi. Yalvaç Ural'ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Tüyap tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan Faruk Şüyün’ün hazırladığı bir kitap da bulunuyor.

Fuarın ana teması

Yalvaç Ural'ın eserlerinden de ilham alarak, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkân tanıyacak faaliyetler de yer alacak.

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar; hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 10 Kasım 2024 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgiye www.istanbulkitapfuari.com adresinden erişilebilecek.